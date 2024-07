Milan Futuro, Bonera GONGOLA! In arrivo c’è QUELLA notizia. ULTIMISSIME

Milan Futuro, Daniele Bonera può sorridere: durante la prossima settimana in arrivo le ufficialità di Camarda e Comotto

Settimana importante quella in arrivo non solo per il calciomercato Milan, con il sempre più probabile arrivo di Alvaro Morata, ma anche per il Milan Futuro allenato da Daniele Bonera.

Sono infatti programmate le ufficialità del rinnovo di Francesco Camarda fino al 30 giugno del 2027 e quella dell’arrivo di Comotto. Due importanti innesti che andranno a formare la colonna portante della squadra allenata dall’ex difensore italiano.