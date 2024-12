Milan Empoli, Serafini confessa: «Dopo questa partita ho una speranza. Ecco quale»

Milan Empoli, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato la vittoria contro i toscani a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Sono le partite e gli atteggiamento che vanno affrontate contro una squadra ben organizzata ma che tu devi travolgere e non devi darle scampo, stando in totale controllo per 90 minuti: e questa sera è stata trovata. Spero sia stata trovata la formazione titolare, questa squadra con Musah largo ha trovato una quadratura. Nessuno va sotto la sufficienza».