Milan Empoli, Theo Hernandez sottotono? Spunta il retroscena sul terzino francese, cosa succede

Milan Empoli, Theo Hernandez è apparso leggermente sottotono contro i toscani: spunta il retroscena, cosa succede

Importante panoramica fatta da Repubblica sulla prestazione di Theo Hernandez ieri in Milan–Empoli, gara vinta con un netto 3-0 dai rossoneri.

Si è fatto notare meno del solito, poco fosforescente e non sempre all’assalto, Theo, ma non è dato sapere quanto sia effetto della tensione – anche dentro il club – per la vicenda del presunto video sulla presunta aggressione a una ragazza in un locale, a inizio 2024.