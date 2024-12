Milan Empoli, lui praticamente perfetto: miglior prestazione da quando veste rossonero

Milan Empoli, la pagella di Emerson Royal è più che sufficiente: il brasiliano è quasi perfetto in entrambe le fasi

Come riferito dalle pagelle di Tuttosport, in Milan Empoli si è vista anche la miglior prestazione fin qui di Emerson Royal. Il terzino brasiliano è stato quasi perfetto in fase difensiva e si è visto propositivo anche in quella offensiva. Questa la pagella:

PAROLE – «7: Più propositivo del solito, anche perché Musah gli copre le spalle. I primi due gol nascono da suoi cross: la sua miglior prestazione».