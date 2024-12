Milan Empoli, Fonseca se lo gode! Lui il migliore in campo, prestazione da urlo

Milan Empoli, Paulo Fonseca si gode Tijjani Reijnders: è lui il migliore in campo della sfida vinta ieri contro i toscani. Prestazione da urlo

Come riferito dalle pagelle di Tuttosport, è stato Tijjani Reijnders, autore di una doppietta, il migliore in campo del Milan contro l’Empoli nella gara vinta 3-0 ieri a San Siro:

PAROLE – «Pendolo fra la mediana e la trequarti dove duetta con la “Theao”. Si inserisce

spesso e passa alla cassa due volte: girata precisa per il 2-0, coast-to-coast letale per il 3-0. È arrivato a 6 gol in stagione».