Milan Empoli, l'analisi di Di Stefano: «Vittoria comoda. Musah? Forse Fonseca con lui ha trovato...»

Milan Empoli, l’analisi di Di Stefano dopo il 3-0 di San Siro: «Vittoria comoda. Musah? Forse Fonseca con lui ha trovato…»

Di Stefano, giornalista inviato di Sky Sport, ha analizzato la vittoria del Milan contro l’Empoli dopo il 3-0 di San Siro.

DI STEFANO – «Il Milan ha vinto forse per prima la volta una partita comoda, ha giocato con continuità e ha conservato il risultato nel secondo tempo. C’è una coincidenza, probabilmente è la chiave: è la terza volta che Fonseca utilizza Musah in quel ruolo di terzo destra nel tridente di trequartisti. Vuoi vedere che Fonseca ha trovato con questa mossa l’equilibrio che tanto cercava? Lo dirà solo il tempo. Il Milan ha fatto molto bene in fase difensiva».