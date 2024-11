Milan Empoli, Di Stefano sicuro: «Se vince torna il sereno in campionato, oggi deve essere la svolta»

Milan Empoli, Di Stefano sicuro: l’analisi del giornalista inviato di Sky Sport a San Siro per seguire la partita di campionato

Di Stefano, inviato di Sky Sport a San Siro per seguire Milan Empoli, ha fatto un’analisi sul momento dei rossoneri e l’importanza di questa partita.

L’ANALISI – «Ci saranno tanti spettatori per accompagnare Milan in quella che deve essere la svolta in campionato. E’ un momento particolare della stagione del Milan, ha svoltato in Champions League: dopo 2 sconfitte ha vinto 3 partite consecutive. Resterà nella storia la vittoria a Madrid col Real Madrid. Non ha svoltato ancora in campionato nonostante abbia vinto un derby storico legato agli ultimi 4-5 anni, vincendo con merito da Milan diverso. Nonostante questo è lontano da vetta e zona Champions League e non ha chiara identità. Ecco perché il Milan deve provare a vincere per riavvicinarsi alle zone alte, a dare un senso all’asterisco che dice che ha una gara in meno. Tornerebbe il sereno anche in campionato».