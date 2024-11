Milan Empoli, dubbi su Leao e Pulisic? Giorno della verità: cosa filtra sulla loro presenza nel match di San Siro

Milan Empoli, dubbi sulla presenza di Leao e Pulisic nel match di San Siro? E’ il giorno della verità: cosa filtra sulle loro condizioni

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di alcuni giocatori in casa Milan in vista del prossimo match di campionato in programma contro l’Empoli. Il quotidiano si concentra in particolare sulla situazione di Leao e Pulisic.

I due, rientrati dalla trasferta europea di Bratislava con qualche fastidio fisico, non destano comunque preoccupazioni. Salvo clamorose sorprese lavoreranno ancora in gruppo, per poi essere titolari nella sfida ai toscani.