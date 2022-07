Milan, dal Belgio assicurano: De Ketelaere pensa ai rossoneri, in panchina col Copenaghen

Charles De Ketelaere non è sceso in campo nell’amichevole del Bruges contro il Copenaghen: Milan in pressing

Il portale belga HLN rilancia un’importante notizia sul futuro di Charles De Ketelaere, concreto obiettivo di mercato del Milan.

Il classe 2001 infatti non è sceso in campo nemmeno per un minuto nell’amichevole di oggi del Bruges contro il Copenaghen: la trattativa con il club rossonero viene segnalata in stato molto avanzato con possibile concretizzazione a metà della prossima settimana.