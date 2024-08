Milan Champions League, SVELATA la fascia dei rossoneri! Decisiva l’eliminazione dei Rangers dai playoff: i dettagli

Il Milan si prepara all’inizio ufficiale della nuova stagione. Non solo il campionato (con la sfida in programma sabato a San Siro contro il Torino), gli occhi del Diavolo sono rivolti anche alla Champions League.

In particolare in queste ultime ore è stata di fatto definita la fascia in cui verrà inserita la squadra di Fonseca al sorteggio: l’eliminazione dei Rangers ha fatto sì che il Milan possa essere collocato nella seconda.