Condividi via email

Milan Cagliari, il grande dubbio di Conceicao: due possibili sostituti di Emerson Royal. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nel prossimo turno di campionato, sarà impegnato contro il Cagliari. Sergio Conceicao, per questa delicatissima sfida, dovrà fare a meno di Emerson Royal, squalificato per somma d’ammonizioni.

Il tecnico portoghese non ha ancora deciso come verrà sostituito. Le opzioni, principalmente, sono due: Calabria o Jimenez. Nelle prossime sedute d’allenamento l’ex Porto prenderà la decisione definitiva per la prossima partita di campionato.