Milan Cagliari, chi al posto di Okafor? Conceicao sorprende, lui convocato per la sfida di San Siro

Milan Cagliari, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha convocato Omoregbe per sostituire Noah Okafor, destinato al Lipsia

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Ramazzotti, Sergio Conceicao ha preso una decisione a sorpresa in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari a San Siro.

La partenza di Okafor ha tolto un esterno a Conceicao. Stasera al suo posto per la panchina è stato convocato Bob Murphy Omoregbe, classe 2003, esterno offensivo destro di Milan Futuro.