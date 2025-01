Milan Cagliari, Morata il migliore! Gol e tanto sacrificio, il giudizio non mente

Condividi via email

Milan Cagliari, Alvaro Morata è stato il migliore in campo nella sfida pareggiata ieri sera contro i sardi a San Siro: il giudizio

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Cagliari, terminata 1-1 a San Siro, è stato Alvaro Morata, autore del gol del momentaneo vantaggio dei rossoneri.

PAROLE – «Encomiabile per come ripiega anche nella propria metà campo. Recupera un paio di palloni e firma con il tap in il vantaggio. Serve più vicino all’area».