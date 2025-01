Milan Cagliari, due titolari a rischio forfait per Nicola: cosa filtra in vista della sfida di sabato. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nicola, in vista della sfida di sabato del suo Cagliari contro il Milan, rischia di perdere due titolari. Di seguito il report odierno.

MILAN CAGLIARI, IL REPORT DELLA SQUADRA SARDA – «Procede senza sosta la preparazione alla gara di Milano, in programma sabato 11 gennaio alle ore 20.45: agli ordini di mister Nicola la squadra è scesa in campo questo pomeriggio. La seduta odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione, poi spazio alla tecnica e ad un focus sulla tattica in vista della partita, con i calciatori impegnati in una serie di sviluppi di gioco in fase offensiva. Primo allenamento al CRAI Sport Center per il neo acquisto rossoblù, Elia Caprile. In gruppo Kingstone Mutandwa, lavori personalizzati per Zito Luvumbo. A riposo Yerry Mina che deve smaltire una distorsione alla caviglia destra riportata nell’ultima gara. Inoltre, a seguito dell’infortunio alla spalla riportato in allenamento, Giuseppe Ciocci si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lussazione dell’acromion claveare sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo, le sue condizioni verranno monitorare dallo staff medico del Club. Domani, mercoledì 8 gennaio, nuova seduta fissata al mattino».