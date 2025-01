Milan Cagliari, il commento di Licari sulla Gazzetta: «Rispetto a Riyad è mancato questo». Ecco il suo commento sul giornale

Ecco le parole del giornalista Licari sulle colonne della Gazzetta dopo il deludente pareggio casalingo del Milan Cagliari.

PAROLE – «L’Atalanta completamente svuotata sembrava una squadra qualunque, distanze lunghe, contrasti molli, gambe lente: ai punti ha stravinto l’Udinese. La solita Juve non è riuscita a proteggere il vantaggio contro un irriducibile Toro da derby: poteva perdere, i dodici punti dissipati da situazione favorevole sono uno spreco che non può non avere conseguenze nella corsa Champions. Il Milan ha avuto forse il carattere ma non il cinismo dell’entusiasmante (e fortunato) doppio ribaltone di Riad».