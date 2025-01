MN24 – Milan Cagliari: rossoneri in campo col lutto al braccio per ricordare Cudicini. Le ultimissime notizie sulla partita di domani

Il Milan, domani sera, scenderà in campo a San Siro per la delicatissima sfida contro il Cagliari. I rossoneri, visto l’attuale ottavo posto in classifica, non possono più permettersi passi falsi.

Come appreso dalla nostra redazione i ragazzi allenati da Sergio Conceicao indosseranno il lutto al braccio per onorare Fabio Cudicini, scomparso lo scorso 8 gennaio all’età di 89 anni.