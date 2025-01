Milan Cagliari, Conceicao: «Impatto positivo? Calciatori pieni d’orgoglio, quest’aspetto mi piace tanto». Le sue dichiarazioni

Sergio Conceicao, alla vigilia del match del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sull’impatto con i giocatori.

IMPATTO SUI GIOCATORI – «C’era l’orgoglio dei giocatori, ho parlato di questo. È un bel gruppo di giocatori, accettano quello che diciamo anche se le regole sono diverse da quelle di prima. Questa umiltà per accettare queste regole che vanno anche contro le loro abitudini è fondamentale per me. Hanno dato una risposta fantastica, vincendo in rimonta contro Juve e Inter. Ma è il passato, ora dobbiamo migliorare. Devono migliorare tanto, tanto. Ci sono momenti della partita che non mi piacciono, quello che abbiamo fatto l’hanno già fatto altri, anche con titoli molto più pesanti. Stiamo provando di fare qualcosa ed arrivare a fine stagione non contentissimi ma comunque nei primi quattro: su questo stiamo lavorando».