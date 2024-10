Milan Brugge, Fonseca si affida di nuovo alla “Theao”: «Sono i più forti, si aspetta questo»

Milan Brugge, Fonseca si affida di nuovo alla “Theao” per la partita di Champions League: ecco cosa si aspetta dai due giocatori

Milan Brugge vedrà all’opera due big rossoneri che non hanno giocato contro l’Udinese: Theo Hernandez e Leao.

Il primo era out per squalifica e il secondo per punizione, ma come scrive il Corriere della Sera il pugno duro adottato da Fonseca è servito e oggi si affiderà di nuovo alla “Theao“. Theo Hernandez e Leao, infatti, sono considerati i giocatori più forti e rappresentativi del Diavolo e l’allenatore, così come i tifosi, si aspetta una reazione importante.