MN24 – Milan Brugge, svelato il numero di spettatori: San Siro è pronto a ruggire

MN24 – Milan Brugge, svelato il numero di spettatori per il match di Champions League: le ultimissime notizie sui rossoneri

A circa sei ora dalla partita aumenta a dismisura la tensione in tutti i tifosi del Milan. Alle 18.45, a San Siro, avrà inizio il match dei rossoneri di Champions League contro il Brugge.

Come appreso dalla nostra redazione, per questa delicatissima sfida, sono attesi circa 55.000 spettatori. San Siro, dunque, non sarà tutto esaurito ma poco cambia: i supporters sono pronti a ruggire per aiutare la squadra allenata da Fonseca.