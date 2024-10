Milan Brugge, Fonseca da urlo! Giudizi unanimi, quelle mosse non passano inosservate

Milan Brugge, Fonseca da urlo: il tecnico portoghese vince la partita grazie ai cambi inserendo Okafor e Chukwueze

I giornali sportivi e non oggi in edicola esaltano la conduzione di gara di Paulo Fonseca, capace di ribaltare il suo Milan a mezzora dalla fine della gara col Brugge inserendo Okafor e Chukwueze, autori dei due assist per i gol di Reijnders. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Non sbaglia la formazione, è giusto che Leao giochi. Perfetti i cambi: il Milan svolta dopo l’uscita di Leao e l’ingresso di Okafor e Chukwueze».