Milan Brugge, il commento di Gerets: «Mi aspetto una partita divertente. Il club belga ha questo punto debole, i rossoneri possono approfittarne»

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Milan e Brugge Eric Gerets ha commentato la sfida di questa sera in Champions League tra le due squadra.

PAROLE – «I rossoneri hanno avuto qualche difficoltà, ma hanno vinto un derby importante e sabato hanno conquistato 3 punti pesanti. Sono in corsa per lo Scudetto, 5 punti dal Napoli con 30 gare da giocare non sono niente. Una squadra forte, che però in questo momento ha qualche problema di troppo in difesa. Il Milan può approfittarne. Spero sia un incontro divertente e me lo guarderò in tv. Il Milan è più forte del Bruges e, se riuscirà a mostrare il suo potenziale offensivo, credo che sia favorito. Spero riesca a qualificarsi agli ottavi di Champions e che faccia parecchia strada».