Milan Brugge, Fonseca e la squadra non devono sbagliare: la vittoria è d’obbligo. Tutti i motivi

Milan Brugge, Fonseca e la squadra non devono sbagliare: sfida decisiva, la vittoria è d’obbligo in Champions League. Tutti i motivi

Milan Brugge è già una partita decisiva per il Fonseca e la squadra rossonera che hanno l’obbligo di ottenere una vittoria. Per tanti motivi.

In primis, come scrive la Gazzetta dello Sport, pre la classifica unica e per la reputazione. Ritrovarsi a 0 o 1 punto dopo tre giornate, infatti, complicherebbe di molto la qualificazione del Milan agli ottavi di Champions League, ma anche ai playoff. Non fare bottino pieno contro la quarta classificata nel campionato belga, poi, sarebbe avvilente per un club del blasone del Diavolo. Il Milan deve battere il Brugge anche in considerazione del fatto che la prossima sfida sarà in trasferta contro il Real Madrid. Una vittoria oggi, quindi, consentirebbe a Fonseca e ai suoi di affrontare con animo più leggero il big match contro Ancelotti e le successive, ultime 4 partite del girone unico. Per le stime potrebbero bastare 10-11 punti per approdare ai playoff e 15-16 per la qualificazione diretta agli ottavi.