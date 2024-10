Milan Brugge, Fonseca cambia ancora: annunciata la formazione titolare in conferenza

Milan Brugge, Paulo Fonseca sembra essere intenzionato a cambiare ancora. Annunciata la formazione titolare in conferenza

Mancano ormai circa 24 all’inizio di Milan-Brugge, terza partita in programma del girone di Champions League rossonero. La squadra allenata da Fonseca è attualmente a zero punti dunque, domani, conterà solamente vincere. Proprio lo stesso tecnico, in conferenza stampa, ha annunciato la formazione titolare.

FORMAZIONE DI DOMANI – «Vi dico direttamente la squadra di domani (ride, ndr). Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Loftus, Reijnders, Leao, Pulisic e Morata».