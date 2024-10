Milan Brugge, Fonseca non ha dubbi! Conferma importante, gioca ancora lui

Milan Brugge, Fonseca pronto a confermare Chukwueze come esterno destro dopo la titolarità e il gol contro l’Udinese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è pronto a confermare Samu Chukwueze dal primo minuto nella sfida di domani pomeriggio in Champions League a San Siro contro il Brugge.

Il portoghese lo schiererà nuovamente come esterno destro con Pulisic spostato ancora in trequarti. A sinistra tornerà Leao mentre davanti conferma per Morata vista anche l’assenza di Abraham.