Milan, il club svela il suo bilancio delle ultime 6 partite giocate: «Risultati e prestazioni alternati. Il gioco? E’ progredito. La difesa…». L’analisi

Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto un bilancio delle ultime 6 partite giocate in Serie A e Champions League dalla precedente sosta nazionali a sabato.

IL BILANCIO – Ci eravamo lasciati, ai tempi del check-up precedente alla sosta per le nazionali di ottobre, sottolineando come l’inizio della stagione rossonera aveva visto l’alternarsi di momenti memorabili – segnati da prestazioni convincenti e risultati importanti – a battute d’arresto anche sorprendenti, contraddistinte da situazioni da correggere e una continuità da inseguire partita dopo partita. Quest’alternanza si è riproposta nelle sei partite giocate tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, un periodo da analizzare e comprendere nel momento in cui le competizioni per club si fermano.

Sette punti in quattro partite – dato il rinvio della sfida di Bologna – di campionato contro Udinese, Napoli, Monza e Cagliari; punteggio pieno nei due appuntamenti di Champions League con i 3-1 ottenuti su Club Brugge e Real Madrid. Risultati per cui una possibile chiave di lettura appare ricercabile in quanto dichiarato a più riprese da Mister Fonseca soprattutto dopo gli appuntamenti europei, ovvero una maggiore adattabilità e “confidenza” della squadra contro avversarie che “fanno giocare”, difendendo a zona e concedendo spazi.

Da verificare, alla ripresa della stagione per club, il rendimento della squadra contro avversarie bloccate, contraddistinte da accoppiamenti difensivi individuali e una maggiore riluttanza al mantenimento del possesso. Il gioco posizionale rossonero appare sicuramente più definito e progredito rispetto all’inizio della stagione, servirà salire di livello in difesa e avere maggiore continuità di rendimento consapevoli che sin da fine novembre non mancheranno le occasioni per proseguire nella crescita del gruppo, così da potere migliorare la classifica italiana e inseguire altre soddisfazioni europee.

In Champions League, infatti, torneremo in campo consapevoli di essere gli unici ad avere già giocato contro le avversarie di prima e seconda fascia che il calendario ci aveva assegnato in estate: la classifica è corta e nessun obiettivo in questa nuova e inedita fase campionato ci è ancora precluso. A partire dal big match di sabato 23 contro la Juventus potremo affidarci in particolare ai giocatori più in forma, con due nomi su tutti che sono quelli di Reijnders e Leão. Forza Milan!