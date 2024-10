Il SOLO Morata non è SUFFICIENTE, sottolinea la Gazzetta. Leao si vede POCO e manca la cosa più IMPORTANTE…

La Gazzetta dello Sport di questa mattina analizza la gara di ieri sera tra Milan e Bayer Leverkusen. Rossoneri mai pericolosi nel primo tempo e, come sottolinea il giornale, una svolta in fase offensiva si è vista solo dopo l’ingresso in campo di Alvaro Morata.

Lo spagnolo è andato vicino al gol in due occasioni, pressando in ogni momento i portatori di palla tedeschi. Discorso diverso per Rafael Leao. Portoghese poche volte pericoloso, ma comunque ricercato e coinvolto spesso dai compagni. Al Milan è mancata la cosa più importante: il gol.