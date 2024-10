Milan a SECCO in Champions! Il Corriere RECITA: «Rossoneri contro un palo». L’occasione di Theo poteva regalare il PRIMO punto: adesso si PENSA a…

Il Corriere dello Sport di questa mattina analizza la sconfitta del Milan contro il Bayer Leverkusen per 1-0. Rossoneri sotto tono nel primo tempo, ma offensivi nella ripresa, dopo il gol subito. Due grandi occasioni in particolare: una sul pressing di Morata ai danni del portiere del club tedesco e un’altra sul tiro di Theo Hernandez che c’entra in pieno la traversa.

Alla fine dei conti il Milan rimane a secco di punti in Champions League. Sconfitta con il Liverpool in casa e sconfitta in trasferta contro la squadra Campione di Germania. Il palo frena la conquista di un punto che sarebbe stato comunque fondamentale per il morale rossonero.