Mikautadze Milan: deciso il FUTURO dell’attaccante, oggi VISITE MEDICHE con il nuovo club

Tenelovela finita. Deciso il futuro di Mikautadze, attaccante georgiano accostato anche al Milan. Oggi le visite mediche con questo club:

come riportato da l’Equipe Lione e Metz hanno appena concordato una commissione di circa 18 milioni di euro per il trasferimento del nazionale georgiano, rivelato all’ultimo Euro 2024 (3 gol e un assist in 4 partite). Il nazionale georgiano è atteso questo martedì a Lione per superare le visite mediche e firmare per cinque stagioni. Dovrebbe già unirsi alla squadra dell’OL quando tornerà dal ritiro in Austria alla fine di luglio