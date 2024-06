Mikautadze Milan, l’attaccante NON INCIDE in Georgia Spagna: il CONTRIBUTO dell’obiettivo rossonero nel match di stasera

L’ottavo di finale di Euro2024 tra Spagna e Georgia sarà stato osservato con attenzione dagli uomini del mercato Milan, soprattutto per Georges Mikautadze. L’attaccante georgiano è stato accostato infatti ai rossoneri negli scorsi giorni come obiettivo per l’attacco.

L’attuale capocannoniere della competizione stasera è rimasto a secco e non è riuscito ad evitare l’eliminazione alla propria nazionale. Prestazione tutto sommato positiva per lui, con qualche iniziativa personale e qualche scambio nelle ripartenze tentate con Kvaratskhelia. Alla fine però non riesce ad incidere, si stanca, e il tecnico lo sostituisce al 79′ per Zivzivadze.