Messias non HA DUBBI, l’ex Milan lancia la FRECCIATINA: «Siamo inferiori solo a QUESTI club». Le parole del calciatore del Genoa

Junior Messias ha commentato ai microfoni de Il Secolo XIX le aspettative del Genoa in vista del prossimo campionato di Serie facendo riferimento anche al Milan. Di seguito le parole dell’ex rossonero:

PAROLE – «Squadre come Milan, Inter Napoli, Juventus, Atalanta sono superiori a noi. Per il resto tutto si azzera, noi dobbiamo partire con la mentalità di chi si deve prima di tutto salvare e poi solo dopo iniziare a pensare a qualcosa di più. Se non avremo la mentalità giusta faticheremo molto. Il gruppo è forte, abbiamo il vantaggio di essere praticamente gli stessi dell’anno scorso. E poi abbiamo lo stesso allenatore, Gilardino, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sono vantaggi non da poco»