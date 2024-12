Mercato Milan, il Manchester United blocca la cessione di Zirkzee: non andrà via a gennaio. La rivelazione sull’ex Bologna dopo la doppietta

Zirkzee, obiettivo del mercato Milan in estate tornato in voga nelle ultime settimane, non andrà via dal Manchester United a gennaio.

A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport spiegando che i Red Devils, già prima della doppietta segnata dall’ex Bologna contro l’Everton, non pensassero di lasciare partire l’olandese in prestito. Per il giornalista Zirkzee non è sul mercato.