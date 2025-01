Mercato Milan, Kyle Walker arriverà a Milano tra domani e venerdì: da espletare le ultime formalità burocratiche in Inghilterra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha praticamente definito l’arrivo di Kyle Walker.

A Milanello Gimenez troverebbe come compagno Kyle Walker e magari i due debutterebbero insieme nel derby di domenica 2 febbraio. L’accordo tra il Manchester City e il Diavolo è praticamente stato raggiunto, sulla base del prestito con diritto di riscatto ,ma il viaggio dell’inglese in Italia è slittato a domani o venerdì. Perché? Siccome dopo le visite mediche

e la firma sul contratto fino al 2027 dovrà tornare in Inghilterra per ottenere il permesso di

soggiorno indispensabile per completare il trasferimento, si allenerà con il compagni solo la prossima settimana. Prima (martedì mattina) o dopo (giovedì) la trasferta di Champions sul campo della Dinamo Zagabria. Per il derby però ci sarà. A lasciargli il posto in lista Uefa sarà Emerson Royal, sia che il brasiliano accetti il prestito sia che decida di rimanere a Milano. Calabria infatti è un prodotto del settore giovanile rossonero e non potrebbe essere sostituito

dall’ormai ex City.