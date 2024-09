Mercato Milan, Visnadi al VELENO sull’acquisto: «Giocatore MEDIOCRE, in Inghilterra si sfregano ancora le MANI». La frecciata

Il giornalista Gianni Visnadi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha lanciato una frecciata al veleno su un acquisto del mercato Milan in estate.

LA FRECCIATA – «In Inghilterra si sfregano ancora le mani per essere riusciti a sbolognare un giocatore mediocre come Emerson Royal che dovrebbe risolvere problemi che non risolverà. Lo sappiamo tutti questo, però il Milan l’ha comprato. Ecco, queste secondo me sono responsabilità che stanno nel manico, nella proprietà».