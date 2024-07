Mercato Milan: definito l’addio di due giocatori! Lasciano Milanello, operazioni già chiuse. Tutti i dettagli sui movimenti in uscita

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Empoli ha chiuso la trattativa per Devis Vasquez, portiere che lascia il mercato Milan dopo il prestito dello scorso anno all’Ascoli. Il classe ’98 prende il posto di Elia Caprile, tornato al Napoli.

Oltre alla definizione dell’operazione Vasquez, l’Empoli conta di chiudere anche per Lorenzo Colombo in attacco. Il giovane rossonero ha giocato in prestito al Monza nell’ultima stagione.