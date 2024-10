Mercato Milan, in uscita occhio ancora alla Juventus: mirino su Theo. E se il terzino non dovesse rinnovare...

Mercato Milan, Theo Hernandez nel mirino della Juventus nel caso in cui non arrivasse il rinnovo del francese. Tutti i dettagli

Continua a muoversi il calciomercato Milan, ma questa volta in uscita. La situazione rinnovo per Theo Hernandez comincia a preoccupare, soprattutto dopo gli ultimi comportamenti visti in Serie A del terzino.

Oltre alle big d’Europa, come Bayern Monaco, Psg e Chelsea, come riporta Sport Mediaset, sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus. Bianconeri che seguono a distanza la situazione ma che nel caso sarebbero pronti a intraprendere dei contatti.