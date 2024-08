Mercato Milan, Jovic è stato proposto come CONTROPARTITA in quell’affare! Tutti i DETTAGLI

Mercato Milan, Luka Jovic è stato proposto come CONTROPARTITA in quell’affare! Tutti i DETTAGLI e le NOVITÀ

Nonostante un rinnovo di contratto firmato un paio di settimane fa, il futuro di Luka Jovic è tutt’altro che definito. Il calciatore, infatti, potrebbe lasciare i rossoneri in caso di giusta offerta.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il Milan avrebbe provato a inserire il cartellino dell’attaccante nella trattativa per Abraham: i giallorossi però non accetteranno giocatori in cambio.