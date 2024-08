Mercato Milan: i TRE CASI che Moncada deve risolvere nelle prossime ore. Il PUNTO sulle uscite in casa rossonera

Come riportato da calciomercato.com, sono tre i calciatori che la dirigenza del Milan dovrà essere brava a piazzare in queste ultime ore di calciomercato per evitare di tenerli fuori rosa.

I casi spinosi sono i seguenti: oltre ai nomi noti di Fode Ballo-Touré e Divock Origi, c’è anche il profilo di Luka Jovic da tenere in forte considerazione anche e soprattutto dopo l’arrivo di Abraham.