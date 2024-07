Leao Milan: l’esterno portoghese non è INCEDIBILE, ma la POSIZIONE dei rossoneri è CHIARA! Spuntano le CIFRE per una possibile cessione. I dettagli

La clausola da 175 milioni presente nel contratto di Rafael Leao è scaduta il 15 di luglio, ma l’esterno portoghese potrebbe ancora lasciare il Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante rossonero non è considerato incedibile e la realtà è che un’offerta a tre cifre verebbe valutata dal club rossonero. Forse 100 milioni sarebbero considerati “pochi”, ma già intorno ai 110 più bonus, per arrivare a 120, sarebbe una proposta che per il Milan sarebbe difficile rifiutare. La clausola di risoluzione si riattiverà per la prossima stagione, sempre fino al 15 di luglio.