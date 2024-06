De Ketelaere Milan, contatti costanti con l’Atalanta per il RISCATTO: le ULTIME sul futuro del belga in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da TMW, il Milan, l’Atalanta e gli agenti di Charles De Ketelaere sono impegnati in queste ore per definire i termini del riscatto.

Inizialmente il termine ultimo per esercitare il riscatto era fissato al 14 giugno, con i rossoneri che però avrebbero concesso qualche giorno di tempo in più ai vincitori dell’Europa League per depositare i 22 milioni di euro previsti dai precedenti accordi. La fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro.