Mercato Milan, trattativa in corso per il nuovo Maignan: il PROFILO individuato dai rossoneri

Mercato Milan, trattativa in corso per il nuovo Maignan: il PROFILO individuato dai dirigenti rossoneri e i dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato da Matteo Moretto di Relevo, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su un giovane portiere francese.

Si tratta del classe 2008 Leo Paul Bouyer, che si sta mettendo in mostra con la maglia delle giovanili del Paris FC. Ci sarebbe già una trattativa in corso per portarlo nella Milano rossonera.