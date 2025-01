Mercato Milan, retroscena Tomori: ecco perchè è saltata la cessione alla Juve. Due i motivi

Mercato Milan, clamoroso retroscena Tomori: ecco i motivi che hanno fatto saltare la cessione del centrale alla Juve

Calciomercato.com ha svelato i motivi che hanno fatto saltare nell’attuale calciomercato Milan la cessione di Tomori alla Juve.

PAROLE – «Se l’affare tra le parti era ancora possibile, con la Juventus che si sarebbe potuta avvicinare alla richiesta da parte dei meneghini, ecco che sia la volontà da parte del giocatore sia da parte dello stesso tecnico rossonero Sergio Conceicao sarebbero risultate decisive per avvicinare la trattativa alla fumata nera. L’arrivo dell’allenatore lusitano ha cambiato la traiettoria dell’avventura professionale del difensore classe 1997: sin dalla Supercoppa Italiana, Tomori è tornato ad avere un ruolo centrale nella retroguardia del club di Via Aldo Rossi. Prima scelta difensiva, con Thiaw e Gabbia a ruotare come compagno. Questa rinnovata fiducia ha fatto pendere l’ago della bilancia in favore del Milan, con l’ex Chelsea che – anche durante una telefonata con Thiago Motta – sta ribadendo la sua volontà di rimanere a Milano, sponda rossonera. Una permanenza al Milan, dunque, è ormai sempre più vicina: il legame con l’ambiente, l’apprezzamento di Conceicao, i dubbi di andare a giocare in una diretta concorrente, tutti fattori che stanno portando Tomori a restare nel capoluogo lombardo».