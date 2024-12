Mercato Milan, Conceicao cambia il suo futuro? Cessione chiusa ma... Ultimissime

Mercato Milan, Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, potrebbe bloccare la cessione di Tomori alla Juve

Si tinge di giallo il futuro di Fikayo Tomori, il cui futuro resta un tema caldissimo del calciomercato Milan di gennaio.

Secondo Tuttosport l’accordo tra i due club per un prestito oneroso con obbligo di riscatto sarebbe all’ultima curva, con il giocatore del Milan che sarebbe contento di approdare a Torino dover ritroverebbe Kalulu. Tuttavia l’arrivo in panchina di Conceicao potrebbe dilatare i tempi: il portoghese si prenderà qualche giorno per valutare il difensore prima di dare l’ok definitivo alla cessione.