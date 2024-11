Mercato Milan, un vice Theo Hernandez a gennaio! Per l’estate ci sono due nomi: Dorgu o De Cuyper dal Club Brugge

Continua la ricerca del calciomercato Milan di un vice Theo Hernandez. La scelta, come riporta Tuttosport, sembra essere ricaduta su Parisi. L’esterno della Fiorentina non sta trovando spazio in questo avvio di stagione ed è un obiettivo già per gennaio.

I rossoneri si muoveranno per coprire lo stesso ruolo anche in estate. In quel caso i nomi sono quelli di Dorgu e di De Cuyper, in entrambi i casi è pronto un investimento maggiore rispetto a quello per l’italiano ex Empoli.