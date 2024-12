Mercato Milan, Hernandez non è più intoccabile: gli scenari

Mercato Milan, le ultime scelte di Fonseca mettono in discussione il futuro di Theo: gli scenari futuri

Due panchine consecutive come non se ne vedevano da un po’ di tempo e un futuro che finisce sempre più in bilico. Per Theo Hernandez si torna a parlare di calciomercato dopo le due esclusioni contro Genoa e Verona.

Con i rossoblù poi è entrato per l’infortunio di Leao, ma le ottime prestazioni di Jimenez mettono in discussione il futuro del francese al Milan. Secondo quanto riporta DAZN, su Theo sarebbe piombato il Manchester United. Resta da vedere se i Red Devils proveranno a intavolare una trattativa con i rossoneri già a gennaio o se aspetteranno l’estate.