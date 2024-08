Mercato Milan, REBUS Terracciano! L’ex rossonero CONTATTA Furlani: la posizione del club e del terzino

Mercato Milan, rebus Terracciano: dopo il Como anche il Monza è piombato sul terzino rossonero che al momento non apre

Come riferito da Daniele Longo, resta in bilico nel calciomercato Milan la posizione di Filippo Terracciano, difensore arrivato lo scorso gennaio dal Verona:

PAROLE – «Una chiamata tra amici per capire se ci sono margini per un’altra operazione dopo quella che ha portato Daniel Maldini al Monza. Galliani ha avuto un contatto con Furlani per Terracciano: l’ex Verona non apre, al momento».