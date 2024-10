Mercato Milan, la notizia sul mancato colpo estivo spiazza i tifosi! Furlani ci ha provato seriamente

Mercato Milan, i rossoneri in estate ci avevano seriamente provato per Alieu Njie: no del calciatore che ha poi scelto il Torino

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ha svelato questo importante retroscena sul calciomercato Milan della scorsa estate:

PAROLE – «Il Milan aveva mostrato interesse per Alieu Njie (nato nel 2005) lo scorso agosto. I piani del Milan erano chiari: volevano l’esterno per il Milan Futuro e in futuro aggregarlo alla Prima Squadra, ma Torino considerava Njie incedibile». Chissà che in futuro non possa esserci un clamoroso ritorno di fiamma.