Mercato Milan, SPESE da SCUDETTO per gli acquisti: Fonseca non ha ALIBI

Il Corriere dello Sport ha fatto un’analisi sul mercato Milan e la partenza dei rossoneri in questo campionato (2 punti in 3 partite). Per i soli acquisti dei cartellini Ibrahimovic e Furlani hano speso 75 milioni (bonus esclusi), con il colpo più oneroso che è stato Fofana (20 milioni). Sul bilancio, però, l’acquisto che costa di più è stato Morata (11 milioni a stagione). Il monte ingaggi è aumentato di 25 milioni.

Il club rossonero ha investito molto, ma l’avvio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative. Fonseca, però, non ha alibi per competere per lo scudetto: lui e la sua squadra devono iniziare a correre.