Mercato Milan, intrigo Skriniar: il top club accelera, rossoneri defilati? Ultime

Mercato Milan, intrigo Skriniar: rossoneri defilati, sullo slovacco c’è il forte interesse della Juve di Giuntoli. I dettagli

C’è una squadra con e senza Bremer e questo, ormai, lo hanno notato tutti. Senza il brasiliano i bianconeri subiscono molto di più e per questo c’è intenzione di correre ai ripari a gennaio. Il calciomercato Juve ha puntato Milan Skriniar come primo nome per sopperire all’assenza dell’ex granata.

Lo slovacco è in uscita dal PSG, con cui fin qui ha accumulato solamente 3 presenze, mentre in Nazionale continua ad essere titolare. Il giocatore vuole più spazio e, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, a Torino potrebbe trovarlo. Il problema principale è l’ingaggio: la soluzione ai problemi di tutti potrebbe essere un prestito di sei mesi con stipendio smezzato tra i due club. Lo slovacco era stato accostato in estate anche al calciomercato Milan: da capire a questo punto se i rossoneri torneranno alla carica.