Mercato Milan, Schira conferma: «Rossoneri interessati a lui! Vi svelo tutto»

Mercato Milan, Nicolò Schira, noto giornalista, ha confermato il forte interesse del club rossonero per Samuele Ricci

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’interesse del calciomercato Milan per Samuele Ricci:

PAROLE – «Il contratto di Samuele Ricci con il Torino scade nel 2026 e non c’è accordo per il prolungamento, per ora. Il Milan è interessato al centrocampista. Anche l’Inter e due club di Premier League lo stanno monitorando. L’Empoli ha il 10% sulla cessione».