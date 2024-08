Mercato Milan, Romano FRENA: «Nessun altro nome oltre a Vos, per Bennacer AD OGGI la situazione è questa». Il punto del giornalista

Il giornalista Fabrizio Romano chiarisce la questione legata al mercato Milan e alla trattativa per Silvano Vos, che riguarda però esclusivamente il Milan Futuro.

PAROLE – «Il Milan non è in trattativa per nessun altro nome, oltre Silvano Vos che è un’operazione legata al Milan Futuro.

Per il resto club da tenere d’occhio, le operazioni in entrata sono legate a quelle in uscita, soprattutto Bennacer in Arabia, ci sono i contatti ma a oggi nessun offerta ufficiale».